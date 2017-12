Vermischtes Birgland

22.12.2017

22.12.2017

Im zweiten Anlauf gelingen den Waldbesitzern aus den Gemeinden Illschwang und Birgland die vorgesehenen Änderungen ihrer Satzung. Geschäftsjahr und -gebiet der Vereinigung sind nun neu definiert. Infos zur Entwicklung des Holzmarkts liefert Geschäftsführer Reinhard Rösel.

Wenn wir weiter so wenig Holz einschlagen, macht uns das irgendwann kaputt. Geschäftsführer Reinhard Rösel

Riedelhof. Nachsitzen musste die Waldbesitzervereinigung Illschwang/Birgland. Weil bei einer zuvor anberaumten Informationsveranstaltung in Fürnried zu wenig Mitglieder anwesend waren, um die angestrebten Satzungsänderungen zu beschließen, ging ihnen jetzt die Einladung zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Gasthaus Grötsch in Riedelhof zu. Diesmal erreichte sie die Beschlussfähigkeit.Zum einen ging es auf das Geschäftsjahr, das jetzt nicht mehr von 1. Oktober bis 30. September läuft, sondern vom 1. Januar bis 31. Dezember. Der Geschäftsbezirk der WBV erstreckt sich nunmehr auf den Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Illschwang und die angrenzenden Gemeinden. Beide Punkte wurden einstimmig angenommen.Der Geschäftsführer Reinhard Rösel informierte die Versammlung über den Holzmarkt. Generell erscheint ihm die Wertschöpfung bei der augenblicklichen Preislage als zu gering. Auch warnte er vor dem Borkenkäfer, der nach wie vor in den heimischen Wäldern Schäden anrichte. Sein nachdrücklicher Appell an die Waldbesitzer war, mehr Holz einzuschlagen: "Wenn wir weiter so wenig einschlagen, macht uns das irgendwann kaputt."In der Vorausschau nannte Vorsitzender Hans Schmid den Termin für die Jahreshauptversammlung am Freitag 23. Februar 2018, im Gasthaus Nägerl in Illschwang.