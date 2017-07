Vermischtes Birgland

18.07.2017

In der Nähe von Schwend (Gemeinde Birgland) hat ein wildernder Hund ein Rehkitz angefallen und so schwer verletzt, dass es Jagdpächter es erschießen musste. Wie die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg am Dienstag mitteilte, habe ein Passant am Sonntag gegen 10 Uhr das übel zugerichtete Tier etwa 200 Meter vom Ortsrand entfernt gefunden.

Laut Jagdpächter habe das Tier deutliche Bissspuren an den Vorderläufen, am Hals und an den Flanken davongetragen. "Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Jäger das Rehkitz unverzüglich von seinen Qualen erlösen", heißt es im Polizeibericht. Der Jagdpächter richtet einen Appell an die Hundebesitzer, ihre Tiere anzuleinen. Nach Auskunft des Jagdverantwortlichen, soll dies nicht der erste ähnliche Fall im Bereich Schwend gewesen sein.