Kartoffelfest in Matzenhof lockt die Besucher

Vermischtes Birgland

13.09.2017

8

0 13.09.2017

Matzenhof. Die Dorfgemeinschaft Matzenhof/Gronatshof hatte zum Kartoffelfest geladen. Trotz etwas kühleren Temperaturen war der beheizte Dorfstadel voll besetzt. Der Ortssprecher und Gemeinderat Reinhard Franz begrüßte als Ehrengast Bürgermeisterin Brigitte Bachmann. Zur Unterhaltung spielten Musikanten mit dem markanten Namen "siaßer Senf". Auf die Speisekarte zauberten die Frauen aus den beiden Dörfern alles, was man mit Kartoffeln zubereiten kann. Beim Kartoffelwettbewerb wurde festgestellt, dass heuer die Erdäpfel wieder besser gewachsen sind als im Vorjahr. Brachte die Siegerkartoffel 2016 nur 531 Gramm auf die Waage, ging heuer der erste Platz mit 1089 Gramm an Georg Kölbel aus Betzenberg. Ernst Locker aus Muttenshofen erreichte den zweiten Platz mit 940 Gramm. 910 Gramm schwer war der Erdapfel von Laura Bleisteiner aus Matzenhof. Insgesamt wurden 15 Preise an die Gewinner durch Reinhard Franz und Heidi Kölbel ausgegeben.