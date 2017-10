Vermischtes Birgland

22.10.2017

8

0 22.10.2017

Birgland/Illschwang. Ein Kochkurs des Obst- und Gartenbauvereins Schwend/Birgland führte 15 Frauen in der Schulküche in Illschwang zusammen. Kräuterpädagogin Edith Niebler leitete sie bei der Arbeit an einem Menü rund um Gemüse und Kürbis an. Schon das gesellige Werkeln bei der Zubereitung fand bei den Teilnehmerinnen sehr großen Anklang.Auf der Vorspeisenliste standen Kürbissuppe mit Grissini, Ofenkürbis mit Blattsalat, Radieserl-Obatzter, Ährenbrot mit Kräuterfüllung und Kürbis-Karotten-Rohkost. Hauptgerichte waren Kürbisspätzle-Gemüsepfanne, Schnelles Kürbiscurry und Kaspressknödel. Zum Nachtisch gab es Kürbiszimtmus mit Florentiner und Kürbiskernkuchen. Das alles genossen die Frauen anschließend gemeinsam zu Prosecco mit Johannisbeersirup und Heißem Holler. Bild: exb