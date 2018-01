Vermischtes Birgland

22.01.2018

9

0 22.01.2018

Fürnried. Über eine stabile Zahl an Stimmen im Chor berichtete der Vorsitzende Jochen Kellner-Bodendörfer in der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Fürnried und Umgebung. Sogar ein Neuzugang sei im Chor, den Silvia Götz leitet, zu verzeichnen gewesen. Ein Sänger blickt auf eine runde Zahl an Jahren im Verein zurück. 1978 ist Günter Laurer eingetreten. "Vieles hat sich in dieser Zeit geändert, aber die Freude am Singen und die Gemeinschaft im Chor war und ist für den Jubilar immer wichtig", betonte der Vorsitzende. Über den Gesang hinaus engagiere sich Laurer seit 1986 auch in der Kassenführung und übe dieses Ehrenamt gewissenhaft aus.

Auch der Fränkische Sängerbund übermittelte seine Glückwünsche zum Jubiläum. Günter Laurer wurde die Urkunde und eine Ehrennadel in Gold für das 40-jähriges Sängerjubiläum verliehen.