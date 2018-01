Vermischtes Birgland

30.01.2018

3

0 30.01.2018

Wer zur Sommerzeit durch Fürnried fährt, sieht es überall grünen und blühen. Für den Blumenschmuck an Häusern und in Gärten sorgen die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV). Auch der Dorfplatz und der Friedhof um die Willibaldskirche stehen unter der Obhut der Gärtnerinnen. Als Belohnung spendierte der OGV Kaffee und Kuchen im Gasthaus Laurer und ein blühendes Präsent.

Vorsitzende Kerstin Bodendörfer zeigte sich überzeugt davon, dass alle ihre Freude an den Blumen haben und die Mühen gerne auf sich nehmen. "Das alles ist eigentlich unbezahlbar", sagte sie und dankte den Mitgliedern sowie der Raiffeisenbank für den Blumenkauf. Bürgermeisterin Brigitte Bachmann lobte ebenfalls das freundliche Bild, das die Dörfer für Besucher abgeben.Als Nachtisch zu Kaffee und Kuchen präsentierte die Vorsitzende eine Bildergalerie von besonderem Blumenschmuck. Blühende Kunstwerke auf Motivwagen bei Umzügen imponierten ebenso wie Blumenteppiche anlässlich einer Primiz in Hahnbach. Der OGV Fürnried hatte das Lutherjahr 2017 zum Anlass genommen, eine Lutherrose in der Kirche aufzulegen.Zum guten Ausklang erhielt jeder Besucher ein Los. Dafür gab es Blumen- oder Pflanzentöpfe als kleines Dankeschön des OGV an seine fleißigen Gärtnerinnen.