29.10.2017

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Bei der Feuerwehr Haunritz-Högen ist dies das 125-jährige Jubiläum im nächsten Jahr. Zu einer solchen Feier gehört ein Pate, der mit der Feuerwehr Fürnried gefunden wurde. Das Highlight zur Unterhaltung wird der Auftritt der "Altneihauser Feierwehrkapell'n" mit Norbert Neugirg.

Vorverkauf läuft

Die Haunritz-Högener Feuerwehr samt Anhängern machte sich zum Patenbitten nach Fürnried auf. Und so sammelte sich eine ansehnliche Gruppe vor dem dortigen Gerätehaus. Im offenen Tor standen die Fürnrieder Führungskräfte mit Vorsitzendem Rainer Utz, 1. Kommandanten Lothar Kraus und seinem Stellvertreter Jürgen Bodendörfer. Man fragte nach dem Begehr und erfuhr vom Haunritz-Högener Vorsitzenden Jörg Herrmann die Notlage, nach altem Brauch einen Paten für die Feier im nächsten Jahr zu finden. Seine Bitte darum fußte auf der guten Verbindung beider Wehren. Die Fürnrieder verlangten einen Eignungstest, der aus dem Knien der Vierer-Abordnung auf den harten Straßenbrücken, dem Verzehr einer etwas verrückten Brotzeit und dem Baumstammsägen bestand. Als dies überstanden war, wurde die Patenschaft als große Ehre angenommen. Zum Dank hatten die Gäste ein Holzfassl Bier und eine kräftige Brotzeit mitgebracht.Bevor es an das damit verbundene gemütliche Beisammensein ging, äußerte Birgland-Bürgermeisterin Brigitte Bachmann ihre Freude über die nachbarschaftlichen Bindungen der beiden Wehren. So sei in Notfällen eine gute Zusammenarbeit gegeben zum Wohl der Bevölkerung.Für die Gemeinde Weigendorf strich Gemeinderat Thomas Dotzler die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements der Wehren heraus, die als treibende Kräfte im gesellschaftlichen Leben anerkannt sind. Die Patenschaft bekräftigt auch den gemeindeübergreifenden Zusammenhalt. Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeiern wird wohl der Auftritt der "Altneihauser Feierwehrkapell'n" mit ihrem Kommandanten Norbert Neugirg sein. Die Mischung aus gewöhnungsbedürftiger Blasmusik der Ton-Amateure und den oft rotzfrechen Zwischentexten des Norbert, der alle Schwächen und Eigenheiten seiner Mitmenschen auf die Schippe nimmt, garantiert einige Stunden bester Unterhaltung.Bei ihm kommen vor allem die Politiker nicht gut weg, aber auch die örtlichen und regionalen Besonderheiten nimmt er aufs Korn. Die Komödianten sind seit Jahren landesweit bekannt und gefürchtet; die Hassliebe zwischen dem Oberpfälzer und fränkischen Lebensstil passt haargenau auf den Auftrittsort, der an der Grenze zwischen den Nachbarvölkern beides vertreten kann.Der Vorverkauf für den Eintritt ins Festzelt und Infos dazu gibt es bei den Buchhandlungen Dorner und Volkert, dem Tourismusbüro, alle Sulzbach-Rosenberg; City-Paper Hersbruck; Tourist-Information und Reisebüro im Bahnhof, beide Amberg; Tourist-Info Vilseck sowie Gemeinde Kirchensittenbach.