14.03.2018

Aufregung in Fürnried (Gemeinde Birgland). Gegen 12.30 Uhr sorgte die Landung des in Weiden stationierten Rettungshubschraubers in dem Dorf für Aufsehen. Der Helikopter hatte auf der Wiese vor dem Landgasthof Färber aufgesetzt.

Offenbar war eine Frau aus einer Wandergruppe ohnmächtig geworden. Die Wanderer waren in der Gaststätte eingekehrt. Die Frau war jedoch nach ein paar Minuten wieder ansprechbar. Sie wurde im herbeigerufenen Rettungswagen versorgt und kam ins Krankenhaus nach Sulzbach-Rosenberg.Die Wanderer, zu denen die Frau angehörte, waren zu Fuß von Schwenderöd nach Fürnried unterwegs. Die Gruppe musste den Rückweg ohne ihre Kameradin antreten.Der Rettungshubschrauber flog ohne Patient zurück zu seinem Stützpunkt.