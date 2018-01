Vermischtes Birgland

15.01.2018

1

0 15.01.2018

Mit 178 Mitgliedern ist die Schützengesellschaft Birgland-Betzenberg ins neue Jahr gestartet. Um attraktiv zu bleiben, investiert der Verein kräftig in seine Schießstände.

Schützengesellschaft Birgland-Betzenberg Neuwahlen



1. Schützenmeister: Horst Huber 2. Schützenmeister: Helmut Schötz 3. Schützenmeister: Christian Schötz



1. Kassiererin: Inge Ertel 2. Kassiererin: Barbara Söhnlein



1. Schriftführerin: Margit Dehling 2. Schriftführer: Hans Sieß



1. Sportleiter: Ernst Kölbel 2. Sportleiter: Gerd Kölbel



1. Jugendleiterin: Vanessa Gürtler 2. Jugendleiter: Alexander Schötz 3. Jugendleiter: Christian Krämer



Damenleiterin: Gertraud Troglauer



Rüstmeister: Georg Gnahn



Oldtimer-Beauftragter: Georg Pilhofer



Ausschuss: Stefan Nitzbon, Ann-Kathrin Gürtler, Erwin Schötz



Kassenprüfer: Inge Pilhofer Werner Prügel



Pressewart: Hans Sieß



Fahnenträger: Werner Söhnlein, Ernst Kölbel, Richard Fuchs.



Ehrungen



50 Jahre: Erwin Schötz und Ernst Danhauser



40 Jahre: Maria Kölbel



25 Jahre: Inge Ertel, Tanja Hüttner, Andrea Kölbl, Alexander Schötz und Adrian Laurer



Besonders stolz ist Schützenmeister Horst Huber auf die Gründungsmitglieder. Hans Schötz aus Illschwang, Hans Maul aus Aicha und Andreas Schötz aus Riedelhof, Johann Pickel aus Sulzbach-Rosenberg und Georg Kopp aus Pesensricht hoben die Schützengesellschaft 1958 mit aus der Taufe. Dafür gab es die Ehrenzeichen des OSB und des DSB. Neu in die Runde der Ehrenmitglieder rückte Georg Roth aus Betzenberg auf. (sis)

Schwend. Zu Beginn der Generalversammlung legte Schützenmeister Horst Huber eine Bilanz der vielfältigen Aktivitäten im gesellschaftlichen Bereich vor.Auf das Faschingsschießen mit Fischessen folgte das erfolgreiche Bockbierfest der Schwender Vereine. Beim Gemeindeschießen legten 180 Schützen auf die Trophäen an. Als "Super-Erfolg" bezeichnete der Schützenmeister das Sommerfest mit 90 Oldtimerfreunden. Ein Ausflug in die Tschechische Republik nach Prag und Brünn überbrückte die Sommerpause. Besonderes Lob galt Hildegard Schötz für eine perfekt organisierte Reise an die Mecklenburgische Seenplatte.Im Vordergrund stand in diesem Jahr die Anschaffung elektronischer Schießstände. Trotz der fünfstelligen Ausgaben für die neuen Schießstände und die dazugehörige EDV meldete Kassiererin Inge Ertel: "Es ist noch genug Geld da." Die Prüfer Inge Pilhofer und Werner Prügel empfahlen die Entlastung. Die Versammlung folgte ihnen einstimmig.Sportleiter Ernst Kölbel berichtete über den Schießbetrieb. Zur Gaumeisterschaft fuhr der Verein mit 16 Teilnehmern. Zehn von ihnen haben sich für die bayerische Meisterschaft in Pfreimd qualifiziert. 20 Birg-Schützen beteiligten sich am Gauschießen in Poppenricht. Im Rundenwettkampf stehen sechs Mannschaften. Derzeit gehen 28 junge Leute im Verein dem Schießsport nach.Bei der Neuwahl beschränkten sich die Veränderungen auf die Jugendleitung. Bürgermeisterin Brigitte Bachmann, die Ehrenschützenmeister Erwin Schötz und Helmut Schötz sowie Gauschützenmeister Dietmar Beyer nahmen die Ehrungen vor.___Weitere Informationen: