Vermischtes Birgland

25.07.2017

Vier Tage lang feierten die Bürger der Altgemeinde Sunzendorf ihre Kirwa. Das reichte von der Vogelsuppe am Freitag bis zur Verlosung des Kirwabaums am Montag. Reichlich Zeit ließen sie sich zwischendrin mit der Kür ihres Oberkirwapaars.

Sunzendorf. Als der Wecker beim Austanzen nach 35 Minuten rasselte, hatten Kristin Rauch aus Reichenunholden und Nico Kölbel aus Wurmrausch den Blumenstrauß in den Händen. Kristin hat heuer in der Walter-Höllerer-Realschule in Sulzbach-Rosenberg ihren Abschluss gemacht und wird ab September die Fachoberschule in Amberg besuchen. Nico befindet sich gegenwärtig in der Ausbildung zum Mediengestalter. Er tanzte heuer zum zweiten Mal in Sunzendorf den Baum mit aus. Für Kristin war es eine Premiere. Sie tritt in die Fußstapfen ihres Bruders Julian, der im vergangenen Jahr Oberkirwabursch war.Elf Kirwapaare hatten sich in den vergangenen Wochen auf das Brauchtumsfest vorbereitet, das sie gemeinsam mit dem Gasthaus Laurer ausrichteten. Der Himmel zeigte ein Einsehen, denn nach einem zunächst regnerischen Sonntag blitzte beim Austanzen die Sonne zwischen den Wolken hervor.Gleich zwei Mal waren am Wochenende die Birgländer Musikanten mit von der Partie; zum einen beim Vogelsuppenessen und dann auch beim Austanzen sowie dem anschließenden gemütlichen Teil am Sonntag. Bei der Nachkirwa am Montag gaben "Mir 3 und du" den Ton an.Stifter des Baumes war in diesem Jahr Günter Knarr aus Eckertsfeld. Die Organisatoren hatten ein besonders prächtiges Exemplar ausgesucht, das die stattliche Länge von 34 Metern erreichte. Außerdem war der Baum im Durchmesser sehr kräftig. So hatten die Kirwaleit' alle Hände voll zu tun, um das Wahrzeichen in echter Handarbeit mit den Schwalben in die Höhe zu stemmen. Das Kommando führte Zimmermeister Richard Götz. Die Moila sorgten für das flüssige Manna als Stärkung.Bevor es am Sonntagnachmittag zum Baumaustanzen ging, hatten sich die Moila in den drei Anwesen Schenkl/Kagermeier, Übler und Mosburger einfallsreiche Verstecke gesucht. So war es für die Boum ganz schön schwierig, sie zu finden.