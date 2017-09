Vermischtes Birgland

20.09.2017

Frechetsfeld. (upl) In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle eines Bauunternehmers in Frechetsfeld (Gemeinde Birgland) und in das Frechetsfelder Lagerhaus eingebrochen. Gestohlen wurde in beiden Fällen nichts.

Beim Baubetrieb hebelten die Einbrecher laut Polizei die Türe des Lagerraums auf. "Es steht nicht fest, ob die Täter überhaupt im Gebäude waren, denn es wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet." Der Schaden an der Tür beträgt allerdings rund 300 Euro.Im Lagerhaus versuchten die Unbekannten, die Türe zum Wiegeraum aufzubrechen. Nachdem sie an der massiven Tür gescheitert waren, hebelten sie das Fenster auf. Auch in diesem Fall sei nichts gestohlen worden, teilte die Polizei mit. Der Schaden hier: rund 500 Euro."Die Spurenlage ist in beiden Fällen entsprechend dünn", heißt es im Polizeibericht. Die Ermittler sind deswegen auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Verdächtige Wahrnehmungen können der Polizei unter 09661/8744-0 mitgeteilt werden.