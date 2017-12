Vermischtes Birgland

Das Fahrzeug war als Gefahrguttransport gekennzeichnet - größere Sicherheitsvorkehrungen waren dann aber nicht nötig. Am Montag gegen 15 Uhr ist auf der Staatsstraße 2164 zwischen Schwend und Schwenderöd ein Tanklastzug von der Straße abgekommen. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei war der Tank für den Transport von Kohlenwasserstoff (Kennziffer 23 1965) vorgesehen. Bei der Unfallfahrt war der Behälter auf der Ladefläche allerdings leer. In einer leichten Rechtskurve sei die Hinterachse nach rechts ausgebrochen. Der 61 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Schwandorf habe daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte ein Sprecher der Polizei mit.Der auf eine Firma in Dortmund zugelassene Tanklastzug sei dann auf der glatten Straße in die Böschung gerutscht. Die Bergung dauerte über eine Stunde. Kurz nach 16 Uhr war die Staatsstraße wieder frei befahrbar.