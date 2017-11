Vermischtes Birgland

21.11.2017

Birgland/Neunkirchen am Sand. Rascher Fahndungserfolg der Polizei nach einem Einbruch in Eckeltshof in der Montagnacht ( lesen Sie hier ). Es dürfte kurz nach der Tat gewesen sein, als eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Lauf/Pegnitz gegen 5 Uhr auf der B 14 bei Neunkirchen am Sand einen silbernen BMW mit Ausfuhrkennzeichen kontrollieren wollte.

"Der Fahrer missachtete die Haltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Staatsstraße Richtung Schnaittach und schließlich in die Bahnhofstraße in Neunkirchen am Sand", hieß es im Polizeibericht. Dort verlor er wegen hohen Tempos die Beherrschung über den Pkw, kollidierte mit einem Metall-Gartenzaun und einer Straßenlaterne, ehe er zum Stehen kam. Die Insassen, zwei 30- und 46-jährige Rumänen, wurden gleich darauf vorläufig festgenommen.Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Beifahrer per Haftbefehl gesucht wurde. Im Auto fanden die Beamten hochwertige Elektrowerkzeuge und Kettensägen über deren Herkunft das Duo Widersprüchliches aussagte. Laut Ermittlungen der Laufer Polizei stammte ein Großteil der Gegenstände aus besagtem Einbruch in Eckeltshof. Die Männer wurden tags darauf der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die jeweils Haftbefehl erließ. Der Beutewert beläuft sich auf rund 3000 Euro. Der Schaden beim Unfall: circa 5000 Euro.