24.10.2017

Beide sind 27 Jahre alt, und als zweite Gemeinsamkeit verbindet sie seit Montagnachmittag ein Verkehrsunfall an der Autobahn-Anschlussstelle Sulzbach-Rosenberg, den sie leicht verletzt überstanden.

Ein Auswärtiger hatte gegen 16.35 Uhr mit seinem Fiat Ducato die Autobahn aus Richtung Nürnberg kommend verlassen. Auf der Staatsstraße 2164 wollte er in Richtung Sulzbach-Rosenberg weiterfahren. Beim Einbiegen missachtete er die Vorfahrt einer Landkreisbewohnerin, die einen VW T5 steuerte und in Richtung Schwend unterwegs war. So kam es zum Zusammenstoß.Der Rettungsdienst brachte beide Fahrzeugführer in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Schwend unterstützte die Polizei während der Unfallaufnahme bei der Verkehrslenkung und reinigte die Fahrbahn.