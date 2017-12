Freizeit Bodenwöhr

Der Kabarettist Günther Grünwald kommt seinem Programm "Deppenmagnet" in die Region. Am Montag, 8. Januar , gastiert er in der Stadthalle von Grafenwöhr. Eine Woche später, am Montag, 15. Januar , wird er auch in der Hammerseehalle in Bodenwöhr zu erleben sein. Beide Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Karten gibt es bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de.