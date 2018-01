Kultur Bodenwöhr

Trends, typische Verhaltensweisen oder besondere Begebenheiten: Kabarett regt an, alles zu hinterfragen. Günter Grünwald tut das auf sehr humorvolle Art und Weise. Er spricht bei seinem Auftritt über Tattoos, Kochsendungen und seinen Schönheitschirurgen.

Rätselhafte Cowboys

Publikum begeistert

In der voll besetzten Hammerseehalle gewann er schnell die Sympathien und erhob die Gemeinde am Hammersee kurzerhand zur "Stadt Bodenwöhr". "Deppenmagnet", getreu diesem Motto resümierte er über so manchen Zeitgenossen. "Ist jemand unter Ihnen nicht tätowiert?", fragte Grünwald. Diejenigen könnten sich freuen, weil nicht tätowierte Haut Trend werde. Nicht, dass er etwas gegen Tätowierungen habe. Tatsache sei, dass das gewaltig schiefgehen kann. "Born to lose" wollte ein Freund von ihm sich stechen lassen, möglichst kostengünstig, von einem Rumänen, der auch wunderbar Bäder fliesen kann. "Born in Toulouse" wurde daraus."Zufälle gibt es nicht", zeigte sich Grünwald überzeugt - und lieferte den Grund dazu. Entgegen seiner Gewohnheit habe er nicht gezögert und in einem Baumarkt ein Gerät gekauft, das bei einem verstopften Siphon hilft. Nun hat ein Freund eine Gräte verschluckt. Zum Einsatz kam besagtes Gerät. "Man mag gar nicht glauben, was in so einem Menschen drin ist", ließ er das Publikum wissen. Er möchte nicht behaupten, dass er ihm das Leben gerettet habe: "Aber ich habe es probiert."Cowboy-Filme hätten es ihm angetan, obwohl sich auch hier die Filmhelden rätselhaft verhalten: Eine achtlos weggeworfene Feldflasche oder eine Pistole, als ob man sie nicht wieder auffüllen oder nachladen könnte. Der Sohn seiner Cousine habe sich einen "Südtiroler" gewünscht, erzählte Grünwald. Er machte es möglich, erfüllte ihm diesen Weihnachtswunsch. Tatsächlich wollte der Junge aber einen City-Roller. "Das nächste Geschenk ist klar, du bekommst eine Zehnerkarte für den Logopäden." Laut dem Kabarettisten dürfte nach Gefühl kochen schwierig sein, vor allem wenn man keines habe. Er nahm sich bei seinem Auftritt die Kochsendungen vor. Ständig würde an den Pfannen auf dem Herd gerüttelt, "als ob die Hitze durch die Reibungswärme zustande kommen würde".Grünwald sagte, es gebe für ihn nichts Schöneres, als Menschen zum Lachen zu bringen. Bis zum 30. Lebensjahr habe er sehr gut ausgeschaut. Komiker habe er werden wollen, doch sein Aussehen sei ihm dabei im Wege gestanden und so habe er sich zum Schönheitschirurgen begeben: "Heute arbeiten wir in die andere Richtung." Er habe sich sozusagen einen Loser-Body schneidern lassen. Eine weitere witzige Begebenheit handelte über Missverständnisse von einer Beratung im Reisebüro. Grünwald erzählte noch etliche Alltagsgeschichten.Das Publikum zeigte sich begeistert: War das Ziel des Kabarettisten, die Menschen zum Lachen zu bringen, dann hatte er dies wieder einmal vortrefflich geschafft. Aber nicht nur mit Witz. Er gab auch Persönliches Preis: Bei der Zugabe erinnerte er sich an den trockenen Humor seiner Mutter und seinem Vater, der es verstanden habe, Geschichten aufzubauen. Grünwald sagte: "Ich bin in einer wunderbaren Familie mit unglaublich viel Humor aufgewachsen." Bei seinem Auftritt zitierte Grünwald auch seinen Vater, der für Sprüche wie folgenden bekannt war: "Morgen früh ist die Nacht rum."