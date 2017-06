Politik Bodenwöhr

Der Haushalt der Gemeinde hat in diesem Jahr Rekordniveau. Der Gemeinderat beschloss das Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen 14 155 400 Euro.

Der Verwaltungshaushalt weist eine Summe in Höhe von 9 273 000 Euro auf, der Vermögenshaushalt, der in erster Linie Investitionen abbildet, eine Summe von 4 882 400 Euro. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt beträgt 692 500 Euro. Nötig sei eine Kreditaufnahme von 199 500 Euro, legte Bürgermeister Richard Stabl dem Gremium dar. Somit ergibt sich keine Netto-Neuverschuldung, weil rund gleichzeitig rund 640 000 Euro Schulden getilgt werden.Die Gesamtverschuldung wird Ende des Jahres bei 6,17 Millionen Euro liegen. Der Gemeinderat erließ einstimmig die entsprechende Satzung. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B betragen jeweils 300 von Hundert, die Gewerbesteuer 350 von Hundert.Bei den geplanten Investitionen liegt der Schwerpunkt bei der Sanierung der Wasserleitungen und des Kanal- und Straßennetzes. Im sozialen Bereich ist der Bau der Kinderkrippe die wichtigste Investition. Zurzeit läuft außerdem die Erweiterung des Friedhofs. In den nächsten Jahren sind einige weitere große Projekte geplant, etwa ein Bürger-Service-Zentrum, die Umgestaltung des Badeplatzes und die weitere Bekämpfung der Blaualgen. Die Investitionen im Baubereich umfassen rund 3,36 Millionen Euro.Mit zwei Gegenstimmen wurde beschlossen, für die kommende Bundestagswahl entsprechende Tafeln für Wahlplakate aufzustellen. Die Verwaltung wurde beauftragt, in jedem Ortsteil eine Tafel und in Bodenwöhr und Blechhammer insgesamt drei Tafeln aufzustellen. Die Plakattafeln müssen außerhalb der "Bann-meile" an den Wahllokalen liegen.Einstimmig beschloss der Rat auf Antrag von CSU-Fraktion und des Seniorenbeirats Bodenwöhr die Beschaffung eines Defibrillators. Er soll an einem öffentlichen Standort in der Ortsmitte Platz finden.