10.12.2017

Seit einigen Wochen läuft es beim FC Bayern wieder. Auch Corentin Tolisso nimmt langsam richtig Fahrt auf. Bisheriger Höhepunkt sind seine zwei Tore gegen Paris Saint-Germain. Bei einem Fanclub-Besuch in Bodenwöhr redet der 23-Jährige über Ancelotti, Heynckes und die WM. Außerdem spricht er den Bayern ein Treuebekenntnis aus.

Für mich ist der FC Bayern der größte Verein der Welt. Ich möchte so lange wie möglich bleiben. Corentin Tolisso

Natürlich sei es ihm schwergefallen Frankreich zu verlassen, verriet Tolisso am Sonntag in der Hammerseehalle. Bei Lyon kickte der französische Nationalspieler schließlich, seit er zwölf Jahre alt war. Im Sommer wechselte er für eine Rekord-Ablösesumme von 41,5 Millionen Euro nach München. Bei der Veranstaltung der Hirschberg-Bazis erklärte Tolisso: "Mir ist es schon schwergefallen, Freunde und Familie zu verlassen. Dafür habe ich ein Karriereziel erreicht."Er sei bei einem Weltclub angekommen und fühle sich wohl. Fehlen also nur noch "möglichst viele Titel", die er mit den Bayern anvisiert. Zumindest auf nationaler Ebene stehen die Chancen darauf seit dem Trainerwechsel wieder sehr gut. Tollisso erklärte: "Am Anfang der Saison war es kompliziert, weil wir nicht so gut gespielt haben und die Ergebnisse nicht stimmten." Jupp Heynckes habe im Gegensatz zu Carlo Ancelotti eine andere Art, das Team zu managen. Beide seien große Trainer. Aber mit Heynckes laufe es besser. Das zeigen alleine die Ergebnisse. Mit den Bayern traut er sich sogar den Champions-League-Titel zu. Für das Achtelfinale (Auslosung ist am Montag) hat der 23-Jährige einen klaren Wunschgegner: Besiktas Istanbul. In der vergangenen Saison spielte Tolisso gegen die türkische Mannschaft - damals noch im Trikot von Lyon - und war von der Stimmung im Stadion begeistert.Auch zum Thema Videobeweis gab der 23-Jährige eine klare Ansage. Seiner Meinung nach machten die technischen Hilfsmittel den Fußball gerechter. Als Beispiel führte er die Rote Karte in der Partie am Samstag an. Harm Osmers hatte Frankfurts Marius Wolf des Platzes verwiesen. Nachdem sich der Schiedsrichter die Bilder noch einmal angeguckt hatte, revidierte er seine Meinung und zückte lediglich die Gelbe Karte. "So etwas ist nur fair", sagte Tolisso.Der Videobeweis kommt auch bei der WM 2018 zum Einsatz. Dort sieht er die Franzosen als einen der Favoriten Aber auch "andere große Nationen" wie Spanien oder Deutschland hätten gute Chancen. Eine sehr diplomatische Antwort. Deutlicher wird der 23-Jährige allerdings, als er danach gefragt wird, ob ihn nicht einmal ein Wechsel in die Premiere-League oder nach Spanien reizt: "Nein, für mich ist der FC Bayern der größte Verein der Welt. Ich möchte so lange wie möglich bleiben."