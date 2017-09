Vermischtes Bodenwöhr

14.09.2017

Ein Plastikeimer mit Zigaretten entzündete Mittwochnacht den Holzboden eines Balkons in Bodenwöhr. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Unachtsamkeit sei der Grund für den Brand gewesen.

In der Neunburger Straße in Bodenwöhr kam es in der Nacht auf Donnerstag gegen 23.40 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon. Durch Unachtsamkeit geriet ein Plastikeimer mit Zigaretten in Brand. Das daraus entstandene Feuer entzündete den Holzboden des Balkons. Verletzt wurde niemand.Den Aktiven der Bodenwöhrer Feuerwehr gelang es, über eine Leiter auf den Balkon einzusteigen. Schnell konnten sie den Kleinbrand mittels Kübelspritze löschen. Neben der Feuerwehr Bodenwöhr waren drei Rettungswagen und der Einsatzleiter Rettungsdienst, sowie die Polizei vor Ort. Den Sachschaden am Balkon bezifferten die Beamten als ziemlich gering.