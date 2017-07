Vermischtes Bodenwöhr

13.07.2017

1

0 13.07.2017

66 Kinder der ersten und zweiten Klasse der Grundschule Bodenwöhr und ihre Lehrerinnen besuchten den Bauernhof der Familie Bollinger in Turesbach bei Taxöldern, um vieles rund um die Landwirtschaft zu erfahren. Fragen gab es genügend: Wo kommen die Lebensmittel her, was macht ein Bauer, um Kulturlandschaft zu erhalten und dabei Umwelt und Grundwasser zu schonen?

Schleuder und Waben

Moritz und die Katzen

Von Station zu Station ging es über den ganzen Hof, gab es Informationen und fachkundige Antworten von Landwirtschaftsmeisterin Anita Bollinger. Die Kinder nahmen den Der Milchviehstall mit Melkstand unter die Lupe genommen und staunten nicht schlecht, als 25 Tetrapacks die Tagesleistung einer Kuh verdeutlichten. Auch war eine Futterration vorbereitet, um zu zeigen, wie viel eine Kuh den Tag über frisst.Im Hühnerstall und dem dazugehörigen Auslauf wurde erkundet, wo Freilandeier herkommen und beim Bienenhaus waren die Schleuder aufgebaut und Waben bereitgelegt.Auch die Maschinen, die auf dem Hof und drum herum im Einsatz sind standen bereit. Der absolute Favorit war natürlich der Traktor und alle Kinder wollten einmal kurz auf den Fahrersitz Platz nehmen. Was wächst eigentlich auf den Feldern? Dazu waren einige Kulturpflanzen bereitgestellt, ebenso einige Beispiele an verarbeiteten Feldfrüchten. An der letzten Station wurde gezeigt, was in den Teichen rund um Turesbach an Fischen lebt.Zwischendurch wurden natürlich der Hofhund Moritz und die Katzen gestreichelt, die Pfauenfamilie Franz-Josef, Sissi und Gisela bestaunt und die Schwalben beobachtet, wie sie ihre Jungen versorgen. Die Schafe durften sich auch über eine Extra-Ration Futter freuen.Den Schulkindern habe der Ausflug sehr gut gefallen, teilte die Schule mit. Zum Abschluss gab es eine kleine Stärkung mit leckeren Produkten der Naabtaler Milchwerke aus Schwarzenfeld, sowie Infomaterial und Malbücher.