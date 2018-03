Vermischtes Bodenwöhr

11.03.2018

1991

11.03.2018

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 5 Uhr bei Bodenwöhr. Ein 26-Jähriger aus dem Kreis Schwandorf hat sich mehrmals überschlagen.

Der Fahrer eines Golfs befuhr die Neunburger Straße aus Richtung Neunburg kommend, als er in einer starken Rechtskurve ohne sichtliche Bremsspuren geradeaus schoss. Er durchbrach die Leitplanke und mehrere Verkehrsschilder, flog einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrfach.Der Golf kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der junge Mann kam nicht selbstständig aus dem Fahrzeug und wurde von der alarmierten Feuerwehr aus Bodenwöhr durch die Heckklappe befreit. Er wurde nach der notärztlichen Versorgung mit dem Rettungswagen in die Uniklinik nach Regensburg verbracht. Da der Fahrer offenbar alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet.An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Den Schaden am Fahrzeug, an den Verkehrszeichen und der Leitplanke beziffert die Polizei auf zirka 30000 Euro. Die Neunburger Straße wurde bis zur Bergung des Fahrzeuges halbseitig gesperrt.