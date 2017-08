Freizeit Brand

02.08.2017

9

0 02.08.2017

"Da liebe Gott schimpft, weilst niat brav warst!" Das machte man den Kindern in früheren Jahren immer weis, wenn es blitzte und donnerte. Sollte aber doch was dran sein, dann legte "der liebe Gott" pünktlich zu Beginn des heiteren Abends hör- und spürbar Einspruch gegen die Präsen-tation religiöser Witze ein.

Freiheit im Kopf erhalten

Starker, herzlicher Applaus

Fuhrmannsreuth/Brand . "Hat Gott Humor?", lautete dabei das Thema. Die Frage beantwortete Pfarrer Hans Riedl aus Neusorg mit einer Geschichte aus der Bibel. Dann hatte auch der Himmel ein Einsehen, störte die Veranstaltung nicht weiter - und am Ende lachte gar die Sonne.Pfarrer Alfons Forster aus Michldorf und NT-Redakteur Manfred Hartung sind seit Monaten unterwegs als Vortragsreisende in Sachen "Religiöse Witze" und verbreiten dabei überall gute Stimmung. Deshalb hatte sie auch der Kulturelle Förderkreis der Gemeinde eingeladen und mit dem Biergarten der "Dorfschänke" in Fuhrmannsreuth die richtige Lokalität gewählt.Die Musik der "Mülchbankl-Muse" aus Sulzbach-Rosenberg war eine wunderbare Ergänzung. Die fünf Frauen sorgten mit Akkordeon, Hackbrett, Gitarren und Kontrabass für eine tolle Stimmung. Sie hatten lustige Lieder mitgebracht und ernteten für ihre Darbietungen kräftigen Applaus, auch wenn der Regen auf die Schirme platschte und für einen unrhythmischen, gar nicht harmonischen Hintergrund sorgte.Zwei, die sich gut verstehen, die gut harmonieren und sich perfekt ergänzen, hatten den Hauptpart des Abends übernommen. Doch das bloße Aneinanderreihen von Witzen ist Pfarrer Alfons Forster aus Michldorf und NT-Redakteur Manfred Hartung zu wenig: Sie garnieren ihre Pointen mit konfessionellen Hintergründen und kulturellen Besonderheiten.Witze erfüllten viele Funktionen, könnten sogar Leben retten, wie an einem Beispiel aus dem KZ berichtet wurde. Dort hatte ein intellektueller Jude eine Gruppe Gefangener geradezu dazu gezwungen, sich Witze zu erzählen, um sich die Freiheit im Kopf zu erhalten.Nach Aussagen der beiden Referenten besäßen Christen und Juden ein sehr entspanntes Verhältnis zum Humor - doch hätten sie sich vor dem Abend bei der christlich-jüdischen Gesellschaft abgesichert. Wer ist nun gescheiter, Christen oder Juden? Die Antwort blieb offen. Witze förderten aber oft das Konkurrenzdenken zwischen den Gemeinschaften, sie hätten nicht nur Unterhaltungswert. Und: Humor sei das beste Mittel gegen Angst.Auch im Himmel gehe es humorvoll zu, da waren sich Forster und Hartung einig. Doch Witze über Heilige seien immer eine Gratwanderung. In erster Linie gehe es aber darum, menschliche Schwächen auf die Schippe zu nehmen. Das zeigten die Referenten immer wieder auf.Einige Beispiele: "Wann beginnt nun das Leben?" "Bei der Empfängnis? Wenn der Embryo drei Monate alt ist?" Ein Rabbi hatte die Lösung: "Wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Frau wieder arbeiten geht." Oder: Als das Gebet eines Jungen um ein Fahrrad nicht erhört wurde, hat er sich eines gestohlen und Gott um Verzeihung gebeten.Und da war die Frau, die an Dreikönig sagte: "An die Jungfräulichkeit Mariens kann ich ja noch glauben, aber nicht an drei weise Männer." Es war ein heiterer Abend, für den das Publikum mit starkem Applaus herzlich dankte.