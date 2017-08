Hoch hinaus

Freizeit Brand

14.08.2017

Bereits zum sechsten Mal organisierte der CSU-Ortsverband im Ferienprogrammes der Gemeinde Brand einen Kletternachmittag am Zuckerhut in Wunsiedel. Das ist Oberfrankens höchste Kletterhalle.

24 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 15 Jahre fuhren mit sieben Betreuern vom Rathaus mit Privat-Pkw nach Wunsiedel. Nach der Einweisung und Ausrüstung durch drei erfahrene Jugendklettertrainer stand zunächst zum Schutz vor Verletzungen ein kurzes Aufwärmtraining auf dem Programm.Danach wurde die Gruppe geteilt, die jüngeren verbrachten die erste Stunde im sogenannten Boulderraum und konnten dort unter Aufsicht und Anleitung bis zu 4 Meter Höhe ohne Seilsicherung steigen. Der zweite Teil der Gruppe konnte in der Kletterhalle - und aufgrund des guten Wetters auch im Freien - an den Kletterwänden bis zu einer respektablen Höhe von 16 Metern verschiedene schwierige Routen mit Seilsicherung klettern.In der zweiten Stunde wurden die Bereiche getauscht. Mit gegenseitiger Motivation und gesteigertem Selbstbewusstsein schafften es sogar viele der ganz jungen Teilnehmer bis ganz nach oben. Am Ende des kurzweiligen Nachmittages bedankte sich CSU-Ortsvorsitzender Wolfgang Doleschal bei allen Teilnehmern, die durch ihr pflichtbewusste Verhalten dazu beigetragen haben, dass der Nachmittag wieder verletzungsfrei ablief. Den Trainern und Betreuern dankte er für die gute Anleitung und ausgezeichnete Motivation der Kinder und Jugendlichen.Erschöpft aber glücklich, ging es dann wieder zurück nach Brand. Die Kosten des schönen Nachmittags wurden vom CSU-Ortsverband übernommen.