14.12.2017

Aktiv und engagiert arbeiten die Mitglieder der Ausschüsse in der Gemeinde Brand. Dies wurde aus den Berichten in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres deutlich. Vor allem beim Jugendgemeinderat ist wieder Ordnung eingekehrt. Jugendbürgermeister Benjamin Schindler hat seine Mannschaft gut im Griff. Er berichtete von einer Veranstaltung im April mit 21 Teilnehmern, von 14tägigen Treffen zum Pizza-Essen, Grillen und Filmdiskussionen im Jugendraum. Das Ferienprogramm wurde erstellt, die Kirwa wurde gefeiert. Der Jugendgemeinderat hat auch das Familienfest mit ausgerichtet und den Besuchern der Bürgerversammlung ist nicht entgangen, dass auch die Mitglieder des Jugendgemeinderats anwesend waren. Demnächst wird auch die Glühwein-Party der JU unterstützt. Ein solcher Bericht freut den Bürgermeister: "Es geht wieder aufwärts!"

Sehr aktiv und positiv stellt sich auch die Arbeit für die Senioren dar. Seniorenbeauftragte Waltraud Sticht berichtete von monatlichen Info-Nachmittagen der Betreuer im Landkreis, von Fahrten ins Sibyllenbad, die sie auch für Ebnath und Neusorg mit organisiert. Krankenbesuche gehören zu den Aufgaben und auch der Einkauf mit Senioren ist für viele eine große Hilfe. Als sehr positiv beschrieb Waltraud Sticht einen Ausflug, auch für Rollstuhlfahrer, zum Wildpark Mehlmeisel mit Einkehr im Bayreuther Haus. Für Michaela Schmidt als Vorsitzende des Ausschusses Jugend und Familie ist es eine große Freude, jungen Familien nach Geburt eines Babys das Begrüßungsgeld zu überbringen. Sie kümmert sich auch um die Flüchtlingsfamilien und arbeitet mit der Lebenshilfe zusammen, um bei Bedarf Möglichkeiten erörtern zu können. Erfreut zeigte sie sich über die wiedererstandene Krabbelgruppe unter der Führung von Veronika Söllner. WhatsApp hilft auch hier bei der Vernetzung.Bürgermeister König (CSU) ging in noch auf wichtige Projekte und Maßnahmen im Jahr 2017 ein, streifte die Anschaffungen neuer Fahrzeuge und Geräte und stellte die Städtebauförderung als zukunftsweisendes Projekt für die Gemeinde in den Mittelpunkt. Die Energie-Effizienz in gemeindlichen Einrichtungen werde ein Schwerpunkt sein. Straßensanierungen und der Ausbau des Lohwegs werden in Angriff genommen. Im Friedhof soll der Pflasterbereich umgestaltet werden, ebenso die Wasserentnahmestellen im Friedhof. Weitere Stichpunkte waren Schlachthaussanierung, Breitbandausbau und Brückensanierung.