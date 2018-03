Vermischtes Brand

15.03.2018

15.03.2018

Fuhrmannsreuth. "Wir möchten einen gemeinnützigen Verein unterstützen", dachten sich die Mitglieder der Feuerwehr Fuhrmannsreuth, die mit ihrer guten Idee zugleich auch eine spontane Sammelaktion an den Start schickten.

Bereitwillig wurden die privaten Geldbörsen geöffnet. "Rasch füllte sich der Spendentopf", informierte Vorsitzender Raimund Hofmann. 500 Euro kamen zusammen, die nun im Feuerwehrhaus bei einer kleinen Spendengala übergeben wurden.Über den Betrag freute sich Herbert Putzer, Vorsitzender der 2004 in Neustadt/Waldnaab ins Leben gerufenen Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz Nord. Putzer, der von Vohenstrauß gerne nach Fuhrmannsreuth gekommen war, dankte zugleich für die finanzielle Unterstützung.Der Sprecher der Kinderkrebshilfe Oberpfalz Nord informierte auch über die Ziele, Aufgaben und über die Arbeit der sozialen Einrichtung, die Haushalte mit Kindern unterstützt, um dort die Not zu lindern und um finanzielle Nachteile, die in der Regel nicht von den Kassen getragen werden, auszugleichen. Aktuell werden Familien aus den Landkreisen Schwandorf, Neustadt und Tirschenreuth sowie vom Schicksal Betroffene aus dem Weidener Stadtgebiet betreut.