Großes Glück hatte der 41-jährige Pilot eines Ultraleichtflugzeuges, der mit seiner Maschine am Samstag, 26. August, kurz vor 16 Uhr in der Nähe des Flugplatzes Bruck/Nittenau abstürzte. Der Pilot blieb unverletzt. An seiner Maschine entstand Totalschaden, teilte die Polizei vor Ort mit.

Die Ursache des Absturzes ist unklar, ein technischer Defekt kommt genauso infrage wie ein Pilotenfehler. Der 41-Jährige aus Nürnberg, der in Günching gestartet sein soll, soll mit seiner "Breezer" zunächst nach einem missglückten Anflug am Flugplatz durchgestartet sein. Dabei soll anwesenden Piloten am Flugplatz ein ungewöhnliches Motorgeräusch aufgefallen sein. Die Maschine stürzte schließlich in einen dichten Wald in der Nähe der Biedermannsiedlung. Das Rettungssystem des Flugzeuges - ein Fallschirm für die ganze Maschine - wurde nicht ausgelöst. Das hätte in der geringen Höhe wohl auch nichts mehr gebracht.Der Pilot konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Eine Zeugin traf ihn wenige Minuten nach dem Asturz im Wald an. Polizei und die Feuerwehren aus Bruck. Bodenwöhr und Bergham rückten mit etwa 80 Mann aus, mussten zunächst in dem unübersichtlichen Gelände nach dem Flugzeug suchen. Das lag schräg mit der Schnauze auf dem Boden in dichtem Gestrüpp. Zur MIthilfe waren auch zwei Rettungshubschrauber alarmiert. Sie konnten unverrichteter Dinge abdrehen, nachdem der Notarzt festgestellt hatte, dass der Pilot wohlauf ist. Auch das THW rückte an.Um zum Flugzeug zu gelangen, musste die Feuerwehr zunächt von einem Feldweg aus eine Schneise schlagen. Zur Bergung sollte das Flugzeug zerlegt werden.Die Abtsurzstelle liegt nur einige hundert Meter Luftlinie vom Flugplatz und dem Badeweiher "Sandoase" entfernt. Nach Zeugenaussagen soll der Pilot von der Sandoase abgedreht sein. Der beliebte und am Samstag stark besuchte Badeweiher liegt auch außerhalb der Einflugschneise des Flugplatzes.Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Schaden an dem Ultraleichtflugzeug dürfte bei rund 50000 Euro liegen.