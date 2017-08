Großes Glück hatte der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges, der mit seiner Maschine am Samstag, 26. August, kurz vor 16 Uhr in der Nähe des Flugplatzes Bruck/Nittenau abstürzte. Der Pilot blieb unverletzt. An seiner Maschine sei Schaden von etwa 35000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit.

Mehrere Notrufe gingen gegen 15.45 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz ein. Badegäste an der nahen "Sandoase" hatten den Abturz mitverfolgt. Nachdem am Samstagabend die Unfallursache noch unklar war, haben jetzt die Ermittlungen erstes Licht ins Dunkel gebracht.Wie die Polizei Burglengenfeld mitteilte, sei der 76-Jährige aus Nürnberg am Flughafen Günching bei Velburg gestartet und habe am Flughafen Bruck landen wollen. Der erfahrene Pilot stellte beim Landeanflug bei einer Geschwindigkeit von rund 110 bis 115 KIlometern pro Stunde fest, dass sein Flugzeug plötzlich nach links wegkippte und seine Maschine nahe der Sandoase mit der Tragfläche beinahe Bodenkontakt bekam. Der 76-Jährige, der alleine im Flugzeug saß, schaffte es gerade noch, sein Ultraleichtflugzeug der Marke "Breezer" zu stabilisieren und durchzustarten. Dabei erfasste er aber mit einer Tragfläche die Wipfel einer Baumgruppe, was dann zum Absturz des Flugzeuges in ein Waldstück nahe der Bidermannsiedlung führte. Der Pilot blieb unverletzt und konnte selbst aus dem Flugzeug aussteigen. Den Sachschaden bezifferte der Pilot mit rund 35000 Euro.Das Flugzeug wurde vom Personal des Flugplatzes geborgen und wird vorerst dort verwahrt. Die polizeiliche Sachbearbeitung wird an einen für Flugunfälle zuständigen und speziell ausgebildeten Beamten der Polizeistation Nittenau übertragen. Am Einsatzort waren neben der Polizei, Notarzt und Rettungsdienst auch das THW und die Feuerwehren von Bruck, Bodenwöhr und Bergham mit rund 80 Einsatzkräften. Vorsorglich wurden zwei Rettungshubschrauber alarmiert, die unverrichteter Dinge abziehen konnten. Nach einer esten Mitteilung waren die Einsatzkräfte von vier Flugzeuginsassen ausgegangen, was sich aber nicht bestätigte.Das Rettungssystem des Flugzeuges - ein Fallschirm für die ganze Maschine - wurde nicht ausgelöst. Das hätte in der geringen Höhe wohl auch nichts mehr gebracht.Die Einsatzkräfte mussten zunächst in dem unübersichtlichen Gelände nach dem Flugzeug suchen. Das lag schräg mit der Schnauze auf dem Boden in dichtem Gestrüpp. Um zum Flugzeug zu gelangen, musste die Feuerwehr zunächst von einem Feldweg aus eine Schneise schlagen. Zur Bergung sollte das Flugzeug zerlegt werden.Die Abtsurzstelle liegt nur einige hundert Meter Luftlinie vom Flugplatz und dem Badeweiher "Sandoase" entfernt. Der beliebte und am Samstag stark besuchte Badeweiher liegt außerhalb der Einflugschneise des Flugplatzes.