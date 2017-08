Früher fuhr Rudi Sommer Motorrad. Eines mit lautem Auspuff. "Sound" musste es haben. "Das ist die Jugend", sagt der Brucker. Heute ist alles ganz anders. Leise und mit maximal Tempo 80 auf gerader Strecke fährt der 61-Jährige mit dem "ersten Elektro-Auto im Landkreis Schwandorf" herum.

"Muss halt mitdenken"

Klapprad immer dabei

Ich muss halt ein bisschen mitdenken. Rudi Sommer über seinen Dongfeng-Bus

Kosten Der Dongfeng-Bus hat eine Lkw-Zulassung. Rudi Sommer zahlt 64 Euro Versicherung im Jahr. Eine Steuer wird nicht fällig - für Elektro-Fahrzeuge gilt eine zehnjährige Steuerfreiheit. Die Anschaffungskosten für den Bus lagen bei rund 1500 Euro. Allerdings musste Sommer noch rund 10 000 Euro (alleine 6000 Euro für die Akkus) investieren. (doz)

Rudi Sommer Rudi Sommer hat eine Ausbildung zum Finanzbeamten gemacht. Dem Job geht er schon seit Jahrzehnten nach. Seit rund 30 Jahren arbeitet er auf Teilzeitbasis. Er geht von Montag bis Mittwoch in die Arbeit. Seine freie Zeit hat er in etliche Projekte gesteckt. Etwa in die Politik. Oder in einen Energiesparladen in Regensburg, den er mitgegründet hat. Der 61-Jähriger ist nicht nur Finanzbeamter, sondern auch Gewerbetreibender. Als solcher zeichnet er unter anderem für die erste Solaranlage am Landratsamt und im Oberpfälzer Freilandmuseum in Neusath-Perschen verantwortlich. (doz)

Um genau zu sein: Eigentlich handelt es sich um einen Bus des chinesischen Herstellers Dongfeng. Und ob es wirklich das erste elektrobetriebene Fahrzeug im Landkreis war, ist auch nicht sicher. "Ich habe es nicht nachgeprüft", gesteht Sommer. Allerdings habe man ihm das so gesagt. Wie dem auch sei. Fest steht: Der 61-Jährige fährt den grün-weißen Bus aus Überzeugung.Sommer ist "fast Gründungsmitglied der Grünen", wie er selbst sagt. Im Januar 1983 trat er der Partei bei. Ziemlich genau drei Jahre zuvor hatte sie sich in Karlsruhe gegründet. Der Brucker ist Marktrat und sitzt auch im Kreistag. Umweltthemen liegen ihm am Herzen. Schon vor 20 Jahren installierte der 61-Jährige Photovoltaik-Module auf sein Dach. Er heizt mit einem Grundofen: "Eine Heizart, die leider total in Vergessenheit geraten ist." Dabei sorgen Rauchgase, die einen langen Weg zurücklegen müssen, für die Wärme. Zwei bis drei Ster Holz braucht er im Jahr. Ohnehin lebt er in seinem Anwesen komplett autark - so wie er es mit seinem ökologischem Gewissen vereinbaren kann.Deshalb fährt er auch den Dongfeng-Bus. Zwar hat der nur eine Reichweite von etwa 100 Kilometern. Allerdings sagt Sommer: "Für mich ist das ausreichend." Von Bruck bis nach Schwandorf und zurück sind es beispielsweise 40 Kilometer. Kein Problem also. Nach der Fahrt kommt das Gefährt einfach wieder an die Steckdose, die abschaltet, sobald der Bus vollgeladen ist. Wenn der 61-Jährige hingegen nach Regensburg fährt (einfach mehr als 50 Kilometer), dann muss er den Dongfeng schon an eine Ladestation hängen; zwei bis drei Stunden. Auch das sei kein Problem. Meist hat Sommer ohnehin etwas zu erledigen oder genießt ein Jazz-Konzert wie vor ein paar Wochen. Außerdem hat Sommer noch eine Bahncard - und falls alle Stricke reißen eine Tochter mit Benzinauto, die auf seinem Anwesen wohnt.Mit einem Elektro-Fahrzeug seinen Alltag zu bestreiten, ist also auch heute schon möglich - wenn man nicht unbedingt regelmäßig Langstrecken zurücklegen muss. "Ich muss halt ein bisschen mitdenken", sagt Sommer. Weil heute alles computergesteuert sei, würden viele regelrecht das Denken verlernen, kritisiert Sommer.Mittlerweile hat der Dongfeng sieben Jahre auf dem Buckel - vor zwei Jahren hat der 61-Jährige den Bus von einem Freund für rund 1500 Euro erstanden. "Ich habe ihm quasi die Karosserie abgekauft." Sommer investierte 10 000 Euro, alleine 6000 Euro für die Akkus. Sie lagern im "Herzstück" des Gefährts - einer Kiste im Kofferraum. Dort liegt auch das "Notstromaggregat": ein Klapprad.Der Brucker würde sich wünschen, dass die E-Mobilität vorangetrieben wird. Es gebe zwar viele Fans, aber die Hürden sind für viele zu hoch. Zuallererst fordert Sommer: "Die Autos müssen billiger werden." Außerdem sei vieles noch zu umständlich. Der 61-Jährige besitzt drei Karten, mit denen er an Tankstellen Strom zapfen kann. "Das muss vereinheitlicht werden." Außerdem fordert Sommer, dass die regenerativen Energien ausgebaut werden. Ohne sauberen Strom brächten auch elektronisch betriebene Fahrzeuge nichts.