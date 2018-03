Der Feuerwehr Bruck wurde am Donnerstag gegen 12.40 Uhr wegen eines brennenden Autos alarmiert. Bei der Auffahrt von der Staatsstraße auf die Bundesstraße 85 bei Bruck hatte sich ein Unfall ereignet. Die Einsatzkräfte fanden einen rauchenden VW Lupo vor, der vorher auf einen Opel Mokka aufgefahren war. Anscheinend hatte der Kühler das Qualmen begonnen, so dass der Notrufer von einem Brand ausgehen musste. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort musste die Opel-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten, worauf die Fahrerin des VW Lupo auffuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Schaden an den Autos beziffert die Polizei auf 10 000 Euro, wobei der Lupo als wirtschaftlicher Totalschaden zu werten ist.