Die Aufgaben trieben den Brucker Feuerwehrkameraden den Schweiß auf die Stirn, am Ende stand aber natürlich das laute "Ja": Die Sollbacher Wehr übernimmt die Patenschaft für das "150-Jährige".

Die Feuerwehr Bruck trug ihre Bitte, dass die Sollbacher Kameraden beim 150-jährigen Bestehen im kommenden Jahr die Patenschaft übernehmen, am Samstag vor. Vom 22. bis 24. Juni soll nächstes Jahr gefeiert werden, und "Paten" gehören einfach fix dazu. Bereits an der Unteren Dorfstraße wurden die Brucker mit einem Transparent in Sollbach erwartet. Angeführt von der Brucker Blaskapelle zog der Verein ins Dorf. Auf der Wiese hinter dem Feuerwehrhaus trugen Festleiter Peter Faltermeier sowie sein "Chef", Vorsitzender Robert Feuerer, das Anliegen der Brucker vor. Der Sollbacher Vorsitzende Thomas Schächerer hörte gut zu, ehe er den Kameraden einige Prüfungsaufgaben stellte.Zuerst gab's scharfe Gulaschsuppe mit verbogenen Löffeln zu essen, dann waren Zielspritzen und Schlauch ausrollen angesagt. Die Brucker mussten sich die Patenschaft der Sollbacher wirklich verdienen. Beim Quiz wurden die Führungskräfte der Brucker Wehr kräftig in die Mangel genommen. Als schließlich ein roter Riesenluftballon die Antwort offenbarte, nachdem ihn die Brucker Festdamen mit purer Atemluft über drei Schläuche und einen Verteiler zum Platzen gebracht hatten, waren die Brucker erleichtert: Der Pate für das Fest ist gesichert.Als Überraschung für die Feuerwehrleute stimmten die 20 Sollbacher Festdamen ihr Lied "Mia san Patenverein" an. Bei der geforderten Zugabe gesellten sich auch gleich die Brucker Festdamen dazu und stimmten mit ein. Nach der Überreichung der Patenschaftsurkunde und eines Porzellan-Bierkrugs als Patengeschenk schloss sich die fröhliche Feier im Zelt am Sollbacher Feuerwehrhaus an. Bürgermeister Hans Frankl sagte, er freue sich schon auf das Vereinsjubiläum und den Bruckern versicherte er, dass mit diesem Patenverein das Fest nur schön werden könne. Schon beim ersten Lied der Brucker Blasmusik standen die Festdamen beider Vereine auf den Bänken. Festmutter Maria Ehemann und Festbraut Jasmin Hecht erhielten vom Kommandanten der Sollbacher Wehr, Christian Meier, Blumensträuße. Erst in den frühen Morgenstunden neigte sich das zünftige Patenbitten dem Ende. Das Ehrenpatenbitten in Schöngras planen die Brucker am Samstag, 26. August.