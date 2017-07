Die Feuerwehr Meßnerskreith übte mit der aktiven Mannschaft und Feuerwehranwärtern mit bereits bestandener MTA-Zwischenprüfung den Ernstfall. Die Übung dauerte nicht wie gewöhnlich nur ein paar Stunden. Ein ganzer Tag war dafür angesetzt.

Bruck/Maxhütte-Haidhof. Auch die BRK-Bereitschaften aus Maxhütte-Haidhof und Bruck waren mit von der Partie. Teilweise wurden Übungsszenarien gemeinsam abgearbeitet. Die Übungsleitung, bestehend aus Julian Philipp (Feuerwehr) und Ramona Hintermeier (BRK), stellte die Aktiven vor so manch knifflige Situation.Bei einer der ersten Alarmübungen rückten BRK und Feuerwehr zum Bahnhof Maxhütte-Haidhof aus. Es hieß, dass Personen im Aufzug stecken geblieben seien. Mithilfe eines Spezialgeräts konnten die Eingeschlossenen befreit werden. In einer Baugrube musste das BRK einer Person helfen, die einen Unfall hatte. Eine notfallmedizinische Erstversorgung war notwendig.Auch die technische Hilfeleistung an Kraftfahrzeugen wurde geübt. Das Szenario: Ein Auto kommt am Eichelberg von der Fahrbahn ab und fährt in den Graben. Der Fahrer ist verletzt im Fahrzeug eingeschlossen. Das Auto droht abzurutschen. Nach Sicherungsmaßnahmen mit einem Mehrzweckzug versorgten die Helfer des BRK den Patienten. Die Feuerwehr entfernte zur Rettung das Dach des Fahrzeugs.Die Teilnehmer der Übung mussten sich noch weiteren Herausforderungen stellen: Einem Zimmerbrand, bei dem die Atemschutzgeräteträger gefragt waren, dem Brand einer Gartenhütte und einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen (mehrere Personen eingeklemmt). Nach dem Wiederaufrüsten der Fahrzeuge und einer gemeinsamen Nachbesprechung gingen gegen 1 Uhr die Lichter im Feuerwehrgerätehaus, das als zentrales Quartier genutzt wurde, aus. Durch den Übungstag der beiden Hilfsorganisationen offenbarten sich manche Punkte, die verbessert werden können. Die Verantwortlichen zeigten sich zufrieden mit dem Engagement der Rettungskräfte und Feuerwehr.