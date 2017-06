Ein Stück Italien

Freizeit Burglengenfeld

25.06.2017

25.06.2017

Wie nah Italien sein kann, das erlebten Tausende Besucher am Samstagabend im Herzen der Stadt. Der Marktplatz war in stimmungsvolles Licht getaucht.

Burglenngfeld. Grün-weiß-rot leuchtete an den Fassaden und das "Trio Salato" überzeugte mit Balladen und poetischen Klängen von Azzuro bis Buonanotte. Bereits um 17 Uhr wurde das Fest eröffnet und füllten sich die Bierbänke bei idealen Wetterbedingungen recht schnell. Im aufgeschütteten Sand am Georgbrunnen konnten Kinder nach Edelsteinen auf Schatzsuche gehen. Zur Dämmerung war dann kaum noch ein Platz in der historischen Altstadt zu finden. Am aufgeschütteten Sandstrand, an der Bar vor dem Rathaus, wurde mit Prosecco und allerlei Cocktails zugeprostet, an den Bierbänken mit einem Gläschen Wein oder süffigem Bier.Begegnungen, nette Unterhaltungen und neue Bekanntschaften sind das Wesentliche solch italienischer Nächte. Robert und Kati, beide mit Wurzeln in Ost- und Westeuropa, aber in Rosenheim geboren und über Nürnberg seit einigen Jahren in Burglengenfeld gestrandet, zeigten sich begeistert und fühlten sich heimisch in der Stadt an der Naab in dieser lauen Sommernacht und holten sich gleich noch eine Pizza, beim Italiener am Marktplatz. "La dolce vita", so schmeckt das süße Leben. Benvenuti a Burglengenfeld.