„Summer in the City“ und „Italienische Nacht“ in Burglengenfeld

Freizeit Burglengenfeld

18.06.2017

2

0 18.06.2017

Die "Italienische Nacht" in Burglengenfeld ist heuer am Samstag, 24. Juni. Erstmals hat die Party ein Vorspiel: "Summer in the City" heißt es am Freitag, 23. Juni. Zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt sind bis 20 Uhr geöffnet. Auf der Bühne präsentiert "DJ J.O.E.R.G." ab 17 Uhr die größten Sommerhits aus den vergangenen Jahrzehnten. Auch die Bewirtungsstände rund um den Sandstrand mit Palmen sind bereits am Freitag geöffnet - bei der "Italienischen Nacht" am Samstag sowieso.

Im Jubiläumsjahr "475 Jahre Stadt Burglengenfeld" bringt sich auch das Wirtschaftsforum mit ein. Neben der Spendenaktion zur Errichtung eines Abenteuerspielplatzes organisiert das Wifo "Summer in the City". Am Freitag haben bis 20 Uhr einige Geschäfte geöffnet.Am Samstag, 24. Juni, verwandelt sich der Burglengenfelder Marktplatz wieder in eine Piazza Italiana. Dann zieht mediterranes Flair durch Burglengenfeld. Ein Sandstrand am Brunnen, der Fontana di Giorgio, viel Grün und Pflanzen im Lichtermeer der Bühne, dazu leckere Speisen und lockere Gespräche. Der Eintritt ist frei. Für Kinder gibt es erneut eine Edelstein-Schatzsuche am Sandstrand rund um den Georgsbrunnen und eine Hüpfburg.Live auf der Bühne spielt das "Trio Salato" (Rainer Hasinger, Robert Hasleder und Andreas Kessel). Die Budenbetreiber tun wieder alles dafür, um mediterranes Flair in die Oberpfalz zu holen. Garniert wird das wieder mit den leckersten Spezialitäten, die die italienische Küche zu bieten hat: Antipasti, Meeresfrüchte, Pizza und Pasta, erlesene Weine und Prosecco, frische Früchte, Kaffeespezialitäten und Cocktail-Kreationen werden an den Buden am Marktplatz angeboten. Sogar die Bedienungen tragen die Farben der italienischen Flagge. Insgesamt ziehen in diesem Jahr wieder Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister aus Burglengenfeld an einem Strang, um den Besuchern "La dolce vita", das süße Leben, zu präsentieren.