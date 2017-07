Kultur Burglengenfeld

05.07.2017

Hans Söllner macht Konzerte zu beeindruckenden Ereignissen - keines gleicht dem anderen. Junge wie Alte kommen, machen die Konzerte voll. Da ist er auf der einen Seite jung in seinem Staunen über das Leben, ist über die gleichen Steine gestolpert wie die ganz Jungen. Trotzdem ist er schon weitergegangen in seiner Suche, da ist er bei den Alten. Beiden ruft er ehrlich zu: "Und i bin saufroh, dass eich alle gibt." Am Sonntag, 16. Juli, pielt Hans Söllner mit Band um 20 Uhr im VAZ Burglengenfeld. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: Petra Hartl