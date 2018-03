Kultur Burglengenfeld

09.03.2018

27

0 09.03.201827

Das schwarze Schaf der deutschen Comedy-Szene präsentiert die Perlen aus seinen letzten Soloprogrammen und auch diverse unveröffentlichte Geschichten, die ihm eigentlich seine Mutter verboten hatte zu erzählen.

Willkommen in der Bembers Welt heißt es am Samstag, 14. April , um 20 Uhr im VAZ Burglengenfeld, und am Samstag, 12. Mai , um 20 Uhr im Amberger Musikomm. Karten für beide Veranstaltungen gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf