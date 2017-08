Kultur Burglengenfeld

23.08.2017

4

0 23.08.2017

Die "Folsom Prison Band" hält die Erinnerung an den legendären Johnny Cash wach und führt fort, was Cash einst schuf. Eine Hommage zu Ehren des Königs der Country-Music mit Hits und Raritäten, bei der die Spur von anfänglichem Material bis zu den späten American Recordings reicht. Doch in diesem Programm steckt mehr: Aufgebaut um die Songs von JR Cash, welche knapp die Hälfte des vielfältigen Programms einnehmen, findet sich zudem Material von Willie Nelson fehlt dabei ebenso wenig wie Kris Kristofferson, Hank Williams, Elvis Presley oder Buddy Holly. Gefühlvoll interpretiert dabei Roman Hofbauer mit seiner Stimme die Songs der Legende Cash, unterlegt durch den stampfenden Rhythmus der Akustik-Gitarre. Den zweiten Eckpfeiler der Band bildet der Salzburger Gitarrist Martin Langer. Zu sehen ist die "Folsom Prison Band" am Samstag, 16. September , im VAZ Pfarrheim in Burglengenfeld. Karten für das Country-Konzert der "Folsom Prison Band" gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: Klaus Biella/Hayride Hillbilly