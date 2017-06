Kultur Burglengenfeld

06.06.2017

Da Meier (Bild), alias Matthias Meier, gehört nicht nur zum humoristischen Dreigestirn "Da Huawa, da Meier und I", das seit über 15 Jahren die Bühnen in ganz Bayern und Österreich unsicher macht, sondern veröffentlicht auch regelmäßig eine satirische Zeitungskolumne und beschreitet nun mit seinem ersten eigenen Programm "Ausgewogen" neue Solopfade. Über die Jahre hat sich nämlich so einiges in seiner kreativen Schublade angesammelt, das Da Meier nun gebündelt in einem abendfüllenden Programm auf die Kabarettbühne bringt. Am Samstag, 1. Juli, gastiert Matthias Meier um 20 Uhr im VAZ Pfarrheim in Burglengenfeld. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", online auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb