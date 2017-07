Kultur Burglengenfeld

"Faun" entführen das Publikum auf eine musikalische Reise in eine vergangene Welt. Der Klang der mittelalterlichen Instrumente schwebt über archaischen Klanglandschaften. Übergroße japanische Taiko-Trommeln und elektronische Rhythmen treffen auf alte Zaubersprüche. Einflüsse des Celtic und Nordic Folk verwachsen mit Dudelsack, Harfe, Drehleier und Laute zu einem beschwörenden Ganzen. "Faun" sind eine der weltweit führenden Bands für die Verschmelzung von alten Klängen mit moderner Musik. Gemeinsam mit einer einzigartigen Lichtshow verwandeln "Faun" die Bühne in eine bezaubernde und mystische Anderswelt. Am Sonntag, 30. Juli, spielen "Faun" auf dem Forum am VAZ in Burglengenfeld. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.