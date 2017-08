Kultur Burglengenfeld

09.08.2017

Die "Folsom Prison Band" hält die Erinnerung an den legendären Johnny Cash wach und führt fort, was Cash einst schuf. Die Konzerte sind eine Hommage zu Ehren des Königs der Country-Music mit Hits und Raritäten. Doch in diesem Programm steckt mehr. Aufgebaut um die Songs von Cash, welche knapp die Hälfte des Programms einnehmen, findet sich zudem Material seiner Weggefährten: Willie Nelson fehlt dabei ebenso wenig wie Kris Kristofferson, Hank Williams, Elvis Presley oder Buddy Holly. "Tribute to Cash & Countrymusic" heißt es am Samstag, 16. September, um 20 Uhr im VAZ in Burglengenfeld. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.