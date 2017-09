Kultur Burglengenfeld

25.09.2017

3

0 25.09.2017

Neal Black, Sohn einer deutschen Mutter und eines indianischen Vaters aus Alabama, verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in Texas. In der dortigen Bluesszene ist er bekannt geworden als der Musiker, der regelmäßig die Konzerte von Stevie Ray Vaughn, The Fabulous Thunderbirds, Omar & The Howlers und vielen anderen eröffnete. Neal Black singt den Blues mit einer Stimme, die irgendwo zwischen Tom Waits und Howling Wolf angesiedelt ist - nach einer Stange Zigaretten. Sein Gesang ist getönt mit dunkler Wut und süßer Melancholie getränkt in "Smoking guitarwork that burn like a Tequila Sunrise". Am Freitag, 29. September, spielen "Neil Black & The Healers" um 20 Uhr in Burglengenfeld im VAZ Pfarrheim. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb