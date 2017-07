Kultur Burglengenfeld

31.07.2017

9

0 31.07.2017

Seit über 30 Jahren steht das "Nockalm Quintett" bereits auf der Bühne. Mehr als 30 Jahre gewachsene und gesammelte Erfahrungen im Live-Bereich. Die "Nockis" - wie sie von ihren Fans gerufen werden - haben sich die Herzen des Publikums erspielt. Am Freitag, 25. August, spielt das "Nockalm Quintett" Open Air ab 20 Uhr auf dem Forum am VAZ in Burglengenfeld. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: exb