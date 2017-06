Kultur Burglengenfeld

20.06.2017

Am Samstag, 8. Juli , lädt Markus Engelstaedter in die Steinbruch-Arena des Zementwerks Burglengenfeld zum Open-Air "The Magic of Queen classic" ein. Mit Band, Streichorchester und Sopranistin. Beginn ist um 20 Uhr. Wie keine andere Band stand "Queen" mit ihrem charismatischen Frontmann Freddie Mercury für "großartiges Entertainment, unglaubliche Bühnenpräsenz und kompromisslose Hingabe". Die neue Show um Sänger Markus Engelstaedter, versteht sich als musikalische Verneigung vor einer der größten Rockbands aller Zeiten. Alle Welt-Hits von "Queen", wie "A Kind of Magic", "Under Pressure", "Don't Stop Me Now", "The Show Must Go On" oder "We Are The Champions", fehlen genau so wenig in der Show, wie ausgesuchte Stücke wie "Play The Game" oder "Spread Your Wings". Die Band mit Bernd Meyer (Piano/Arrangements), Hermann "Sherry" Trautner (Guitar), Gerwin Eisenhauer (Drums), Thomas Wildenauer (Bass), Thomas Kölbl (Keys) und ein zehnköpfiges Streichorchester bringen den typischen Queen-Sound auf die Bühne. Als "Special Guest" ist die amerikanische Sopranistin Aurora Sein Perry zu sehen. Karten für das Open-Air in Burglengenfeld in einer hoffentlich lauen Sommernacht gibt es bei allen NT-Ticket-Kartenvorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: Christian Simmerl