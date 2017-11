Kultur Burglengenfeld

29.11.2017

12

0 29.11.201712

Für die Weihnachtszeit eher ungewöhnliche Klänge wird es am Samstag, 23. Dezember , ab 18.30 Uhr im VAZ in Burglengenfeld geben. Zur 1. "X-Mas Dynamite Night" laden die Formationen "Rage", "Bonfire", "Grand Massive", "Cruizzen" und "Wanted Inc." ein. "Special Guest" ist die Gruppe "Black Tape Lion". Eintrittskarten für das Konzert gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: exb