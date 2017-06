Sport Burglengenfeld

19.06.2017

19.06.2017

Kaum ist die Saison 2016/2017 in der Landesliga Mitte beendet, wirft die Spielzeit 2017/2018 ihre Schatten schon voraus. Beim ASV Burglengenfeld bleibt manches beim Alten, es gibt aber einen personellen Umbruch.

In vier Wochen beginnt die neue Saison. Der ASV Burglengenfeld hat sein Training am Wochenende aufgenommen und startet in die Vorbereitung. "Für unsere Verhältnisse haben wir heuer viel Bewegung im Kader", erklärt Trainer Matthias Bösl. "Zum einen wollten wir neuen Schwung in den Kader mit talentierten jungen Spielern bringen, zum anderen wollten wir mehr Breite im Kader herstellen. Wir sind in den letzten Jahren immer total an unsere Grenzen gestoßen."Die Spieler, die der ASV halten wollte, seien auch geblieben. Seit mehreren Jahren bilden Spieler wie Alexander Fuchs, Stefan Schnaus, Philipp Sander, Benjamin und Marco Epifani und Matthias Gröger den Stamm des ASV Burglengenfeld. Sie haben in der vergangenen Saison - nicht zum ersten Mal - dafür gesorgt, dass der ASV Burglengenfeld die beste Abwehr der Liga stellte.Auch für das Trainerteam sei der breitere Kader eine Herausforderung, sagt Bösl. "Das bedeutet auch immer wieder, dass Spieler einmal nicht von Beginn an spielen. In den vorigen Jahren hat sich die Mannschaft im Grunde von alleine aufgestellt. Jetzt ist der Kader größer. Spieler müssen lernen, dass sie vielleicht in einem Spiel nicht zum Zug kommen, aber beim anderen Spiel schon wieder extrem wichtig sind für die Mannschaft sein können."Dabei schätzt der Trainer die Landesliga in der kommenden Saison qualitativ besser ein als im vergangenen Jahr. Zu den Absteigern aus der Bayernliga SSV Jahn Regensburg II und TSV Bogen kommen Mannschaften wie SV Donaustauf, SV Fortuna Regensburg oder der 1. FC Bad Kötzting, die allesamt hohe Ambitionen hegen. "Daneben gibt es Mannschaften wie den ASV Cham oder uns, die an einem guten Tag jede Mannschaft besiegen können. Eine Überraschungsmannschaft könnte eventuell der FC Sturm Hauzenberg werden." Bösls Fazit: "Das wird eine knackige Liga. Ich bin mit unserer Mannschaft aber total zufrieden. Wir haben jetzt wesentlich mehr Möglichkeiten."Die Vorbereitung wird kurz. Am kommenden Wochenende organisiert der ASV im Naabtalpark erneut den Küblböck-Baukeramik-Cup - ein kleines Pokalturnier mit vier Teilnehmern. Am Samstag spielt der SC Ettmannsdorf gegen den SV Donaustauf (16 Uhr) und der ASV Burglengenfeld gegen die DJK Ammerthal (18 Uhr). Das Spiel um Platz 3 zwischen den beiden unterlegenen Mannschaften findet am Sonntag um 15 Uhr statt, das Finale zwischen den Siegern um 17 Uhr.Verbesserungsbedarf für die neue Saison sieht Bösl im Spiel gegen tief verteidigende Mannschaften. "Wir haben am Schluss der letzten Saison versucht, mehr Ballbesitz zu halten. Wir haben gut Fußball gespielt, aber zu wenig Ertrag erzielt. Außerdem müssen wir auswärts besser spielen, wenn wir vorne mit dabei sein wollen."Zugänge: Anton Schreyer (FC Amberg, U 19), Franz Listl (SpVgg Hainsacker), Andreas Metz (SpVgg Ramspau), Marius Hinkel (ATSV Pirkensee-Ponholz), Patrick Weinfurtner (SC Katzdorf, U 19), Johannes Frey (SC Katzdorf) und Andreas Bock (TV Schierling).Abgänge: Benjamin Karg, Ibrahim Hezer (beide Ziel unbekannt), Rudi Pfaffenroth (SV Burgweinting), Fabian Vlad (SV Leonberg)