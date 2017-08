Sport Burglengenfeld

11.08.2017

Der gordische Knoten scheint durchschlagen - der ASV Burglengenfeld kann wieder gewinnen. Im zweiten Spiel der Woche besiegte die Mannschaft von Trainer Matthias Bösl den FC Tegernheim knapp mit 1:0. Der Siegtreffer fiel bereits in der Anfangsphase: Nach einem Eckball wurde Matthias Gröger im Strafraum des FC niedergerissen. Schiedsrichter Lorenz entschied auf Elfmeter. Diesen verwandelte Patrick Weinfurtner souverän (7.). Der Ecke vorausgegangen war eine gute Gelegenheit für Johannes Frey. Benjamin Epifani passte auf Frey im Strafraum, dieser kam zum Schuss, doch FC-Tormann Neumeier parierte (5.).

Die Gäste hielten den Burglengenfelder Angriffsversuchen weitestgehend stand und kamen selbst zu Möglichkeiten. Wolloner setzte nach einem Fehler im Burglengenfelder Mittelfeld zu einem langen Sololauf an. An dessen Ende setzte er den Ball über die Latte (20.).Nach der Halbzeit erarbeitete sich der ASV wieder ein Übergewicht. Matthias Gröger versuchte sein Glück mit einem Linksschuss aus etwa 20 Metern. Der Schuss ging knapp über die Latte (51.). Die größte Chance zum Ausgleich hatte erneut Wolloner. Nach einer tollen Vorlage schoss Wolloner aus dem Rückraum aufs Tor. Epifani war schon geschlagen, doch Sander holte den Ball von der Linie (73.). In der Schlussphase hatte der ASV noch zwei, drei gute Konterchancen.Matthias Bösl sagte nach der Partie: "Ich glaube, es war ein verdienter Sieg. In der Situation, als Philipp Sander den Ball von der Linie kratzt, hatten wir das Glück, das wir in den vergangenen Spielen nicht hatten. Es freut mich, dass wir zum zweiten Mal hintereinander zu Null gespielt haben. Was gefehlt hat, war das 2:0. Tegernheim war sehr engagiert und aggressiv. Insgesamt aber war es ein verdienter Sieg."

ASV Burglengenfeld: M. Epifani M., Fuchs, Sander, Schnaus, Listl, Schleicher (77. Schreyer), Dietrich, Gröger, Frey (58. Janker), Weinfurtner, B. Epifani (84. Metz)

FC Tegernheim: Neumeier, Pröbster, Glöckner, Siegert, Feuersaenger, Wolloner, S. Meyer, Geier (61. J. Schmid), Grader (70. Braun), B. Schmid, Isufi (61. Lang)Tor: 1:0 (7./Foulelfmeter) Patrick WeinfurtnerSR: Johannes Lorenz (Allersberg)Zuschauer: 270