Sport Burglengenfeld

18.07.2017

0

0 18.07.2017

Jetzt beginnt auch für den ASV Burglengenfeld die Landesliga-Saison. Am Mittwochabend gastiert die Mannschaft von Trainer Matthias Bösl beim FC Sturm Hauzenberg (Anpfiff 19 Uhr). Formell ist es bereits der zweite Spieltag - das Heimspiel vom ersten Spieltag gegen den SV Raigering wurde aber verlegt.

Ich glaube, es ist unstrittig, dass die Liga nochmals stärker und ausgeglichener geworden ist. Matthias Bösl

ASV Trainer Matthias Bösl geht davon aus, dass das Teilnehmerfeld "noch enger zusammenrücken wird". Vier Mannschaften sieht er favorisiert: SV Fortuna Regensburg, ASV Cham, SV Donaustauf und 1. FC Bad Kötzting. "Ich glaube, es ist unstrittig, dass die Liga nochmals stärker und ausgeglichener geworden ist. Hinter Regensburg, Cham, Donaustauf und Bad Kötzting wird sich ein Block von fünf bis sieben Mannschaften bilden, die Anschluss an die Tabellenspitze halten können. Da gehören auch unser nächster Gegner Hauzenberg und wir dazu." Der Auftakt ist für den ASV anspruchsvoll. Nach dem heutigen Spiel folgt am Samstag die Begegnung mit dem TSV Waldkirchen. In den vergangenen Spielzeiten erzielte der ASV aus vier Begegnungen mit dem TSV nur ein Unentschieden.Die Anhänger des ASV dürfen gespannt sein, welche Mannschaft gegen Hauzenberg auflaufen wird. So viel ist sicher: Die Neulinge kommen zum Zug. Zwei bis drei Neue kündigt Bösl für die Startaufstellung an. Vom Kader der ersten Mannschaft fehlen nur Patrick Schleicher und Nico Scheibinger. Schleicher benötigt noch einige Zeit, um nach langer Verletzung und einem Urlaub wieder in Landesliga-Form zu kommen. Scheibinger laboriert immer noch an muskulären Problemen.Bösl möchte einen Fehlstart vermeiden. Die Hauzenberg Mannschaft von Trainer Alexander Geiger auch. Insofern stehen die Niederbayern schon etwas unter Druck. Das erste Spiel haben sie mit 0:2 gegen den TSV Waldkirchen verloren.