Sport Burglengenfeld

21.07.2017

1

0 21.07.2017

"Als ich das erste Mal den Spielplan gesehen habe, war klar, dass es ein schwerer Start werden würde." Die Einschätzung von ASV-Trainer Matthias Bösl hat sich bereits beim ersten Spieltag am Mittwoch in Hauzenberg bestätigt. Die Burglengenfelder starten mit einer 1:2-Niederlage in die Saison. Ohne die Niederlage relativieren zu wollen, weist Bösl daraufhin, dass die Anfahrt "an einem Mittwoch dreieinhalb Stunden dauerte, Spieler mussten sich in der Arbeit freinehmen und wir spielten bei tropischen Temperaturen". Darin sieht der Trainer eine verfehlte Planung des Spielplanes. Am Samstagabend (Anpfiff 17 Uhr) müssen die Burglengenfelder wieder in den Bayerischen Wald nach Waldkirchen reisen. In vier Landesligaspielen ging der TSV viermal als Sieger hervor. Auch heute wird es nicht leicht. Dennoch gibt sich der Trainer optimistisch: "Aus den ersten zwei Spielen wollten wir gerne zwei bis vier Punkte erspielen. Wir können unser Ziel also noch erreichen."

Mit dem Auftritt der jungen Spieler in der Vorbereitung und im ersten Spiel ist Bösl zufrieden. "Natürlich brauchen manche noch Zeit, um sich an das Landesliga-Niveau zu gewöhnen. Insgesamt sind wir auf einem guten Weg." Bastian Beer weilt noch im Urlaub. "Das tut uns weh, weil er in der Vorbereitung gut gespielt hat", sagte Bösl. Andreas Bock laboriert an einer Oberschenkelverletzung, Patrick Schleicher spielt in der zweiten Mannschaft, Nico Scheibingers Verletzung ist auf Probleme in der Bandscheibe zurückzuführen.