Sport Burglengenfeld

15.08.2017

15.08.2017

"Über 90 Minuten war das ein verdienter Sieg für Cham.", so das Fazit von Trainer Matthias Bösls nach der 0:2-Niederlage des ASV Burglengenfeld beim ASV Cham. Fehlpässe im Spielaufbau, keine Kontrolle im Mittelfeld, angeschlagene Spieler und ein verletzter Benjamin Epifani - die Gründe für die Niederlage des ASV Burglengenfeld sind vielfältig. Es dauerte eine Weile, bis die Gastgeber Tritt fassten. Um die 20. Minute lief die Chamer Offensivmaschine aber an.

Der Führungstreffer offenbarte die Mittelfeldschwäche des ASV an diesem Tag. Einen einfachen Ballverlust im Mittelfeld nutzten die Chamer zum schnellen Gegenstoß. Ein Pass in die Tiefe auf Franz-Xaver Brandl, ein satter Linksschuss und Cham ging mit 1:0 in Führung (30.).Nach der Pause bestimmte Cham weiter das Tempo. Aber erst mit dem Schlusspfiff erzielte Franz Wendl nach einem Konter das 2:0. Er umspielte Marco Epifani und schob den Ball ins leere Tor (90. + 3.).

ASV Cham: Vogl, Berzl, Lamecker, Kowalski, Plänitz, Kordick (75. Zollner), Brandl, Engl, Wendl, Schmaderer (83. Pongratz), Hvezda (67. Bierlmeier)

ASV Burglengenfeld: M. Epifani, Fuchs, Sander, Schnaus (71. Schleicher), Listl, Beer (73. Frey), Dietrich, Gröger, Janker, Weinfurtner, SchreyerTore: 1:0 (30.) Brandl, 2:0 (90. + 3.) Wendl - SR: Andreas Hartl (Passau) -Zuschauer: 280