Der ASV Burglengenfeld wartet weiter geduldig auf den ersten Saisonsieg. Die 0:3-Niederlage gegen den TSV Kareth-Lappersdorf war ernüchternd. Dennoch hofft ASV-Trainer Matthias Bösl heute auf die Wende. Der SV Raigering gastiert heute im Naabtalpark (Anpfiff um 19 Uhr).

"Es ist gibt immer zwei Möglichkeiten, wenn man so einen Negativlauf hat und das Pech an den Stiefeln klebt. Man kann sich entweder ins Schneckenhaus zurückziehen. Oder man kann noch enger zusammenrücken und die Kräfte bündeln - genau das haben wir vor."Am Sonntag besuchte die Mannschaft nach dem Training und einem gemeinsamen Mittagessen das Wohlfühlbad "Bulmare" zur Regeneration. Den Trainer freut der Zuspruch, den er trotz des Fehlstarts von vielen Seiten erfährt: "Das ist nicht selbstverständlich. Viele haben nicht vergessen, was wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Das ist Ansporn und Verpflichtung zugleich. Wir wissen, wenn wir den ersten Sieg eingetütet haben, dann kommen wir auch wieder in ein ruhigeres Fahrwasser."Der ASV darf nun zwei Heimspiele bestreiten. Die Begegnung mit Raigering heute ist laut Spielplan der erste Spieltag. Das Spiel war auf Wunsch des SV verlegt worden. Am Freitag kommt der FC Tegernheim in den Naabtalpark.Die Bilanz zwischen dem ASV und dem SV Raigering aus vier Spielen in der ehemaligen Bezirksoberliga Oberpfalz spricht für den ASV. Drei Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche. Die letzten beiden Siege sind allerdings fünf Jahre her. Der SV ist ebenfalls schlecht in die Spielzeit 2017/18 gestartet. Die Mannschaft von Trainer Martin Kratzer verlor nach dem Auftaktsieg gegen den SV Neukirchen Hl. Blut drei Spiele in Folge."Das große Problem ist, dass uns derzeit eine stabile Achse fehlt", analysiert Bösl. "Eine Achse von sieben oder acht Spielern, die das Gerüst der Mannschaft bilden. Aufgrund von Verletzungen haben wir diese gerade nicht. Diese Achse müssen wir aber schleunigst finden."Gegen Raigering gibt es voraussichtlich nur eine Änderung in der Startelf. Patrick Schleicher wird den beruflich verhinderten Bastian Beer ersetzen. "Es fehlte in den letzten Spielen die Aggressivität. Patrick lebt genau das vor und kann die anderen hoffentlich mitreißen", sagt Bösl.Stefan Schnaus fehlt noch gegen Raigering, gegen Tegernheim wird er wieder in die Mannschaft rücken. "Philipp Sander und Christoph Dietrich haben sich gegen Kareth-Lappersdorf trotz Schmerzen zur Verfügung gestellt, jeder beißt auf die Zähne und versucht, sein Bestes zu geben. Ich bin überzeugt, dass wir aus eigener Kraft wieder positive Ergebnisse holen werden", sagt der Trainer. "Die Situation erschwert die Integration der neuen Spieler", klagt Bösl. "Dennoch bleibe ich dabei: Wenn wir es schaffen, dass wir den Kader dahin bringen, wo wir ihn haben wollen, sind wir ausgeglichener besetzt als im vergangenen Jahr."Raigering ist laut Bösl ein Gegner, der "einen gepflegten Ball spielt". Die Mannschaft sei gut organisiert. "Es gibt für uns derzeit keine leichten Gegner. Wir strotzen momentan nicht vor Selbstvertrauen. Wenn wir die individuellen Fehler abstellen und gleichzeitig die positiven Punkte aus den jüngsten Spielen beibehalten, dann dürfen wir auch das Selbstbewusstsein haben, um auf Sieg zu spielen."

1. SpieltagBurglengenfeld - Raigering Di. 19.001. SSV Jahn Regensburg II 4 16:2 122. TSV Kareth 5 10:3 123. SV Etzenricht 5 11:6 124. TSV Waldkirchen 5 5:1 125. ASV Cham 5 8:4 106. SV Fortuna Regensburg 4 12:5 97. SV Hutthurm 5 8:7 98. TSV Bad Abbach 5 8:8 99. FC Sturm Hauzenberg 5 7:6 810. FC Tegernheim 5 10:9 711. 1. FC Bad Kötzting 5 10:10 612. SV Donaustauf 5 7:9 413. SC Ettmannsdorf 5 3:9 414. SV Raigering 4 3:7 315. SV Neukirchen b.Hl. Blut 5 4:11 216. TSV Bogen 3 1:4 117. ASV Burglengenfeld 4 3:8 118. 1. FC Schwarzenfeld 5 4:21 0