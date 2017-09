Sport Burglengenfeld

15.09.2017

15.09.2017

Burglengenfeld/Schwandorf. Derbyzeit im Kreis Schwandorf: Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der ASV Burglengenfeld den Landesliga-Kontrahenten SC Ettmannsdorf.

Die vier Spiele gegen Etzenricht, Bad Abbach, Ettmannsdorf und Bogen wollte und will ASV-Trainer Matthias Bösl nutzen, um weiter ins Mittelfeld der Landesligatabelle vorzudringen. "Da wollen wir nicht locker lassen. Wir haben nur vier Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz nach unten, andererseits auch nur vier Punkte Abstand zum Tabellenvierten", sagt Bösl.Den Gegner vom Sonntag sieht Bösl auf Augenhöhe mit seinem Team. Die Mannschaft von Thorsten Baierlein hat zwar in der aktuellen Saison erst zweimal gewonnen, aber einer der Siege war die bisher einzige Niederlage des Tabellenführers aus Waldkirchen. John Schihada und Benjamin Epifani kehren beim ASV in den Kader zurück. Schihada hat bereits 20 Minuten in Bad Abbach absolviert. Fabian Janker wird urlaubsbedingt fehlen. Patrick Schleicher hat sich gegen den TSV Bad Abbach einen Muskelbündelriss zugezogen und wird für lange Zeit ausfallen. Weiterhin fehlen Marc Seibert, Marius Hinkel und Andreas Bock. Fragezeichen stehen hinter Johannes Frey und Anton Schreyer, der sich im Abschlusstraining verletzt hat.Der SC Ettmannsdorf hatte sich am vergangenen Wochenende das 2:0 gegen Hauzenberg durch die mannschaftliche Geschlossenheit verdient. Vor allem taktisch zeigte sich die Elf verbessert. Deshalb geht es mit neuem Mut zum Derby nach Burglengenfeld. Der ASV hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit den Ettmannsdorfern. So gab es im Vorjahr ein torloses Remis. Überhaupt ist ein Unentschieden kein schlechter Tipp für dieses Spiel. Im Lager des SC Ettmannsdorf wären der Trainer und auch die Spieler mit einer Punkteteilung durchaus einverstanden.. Nachdem sich die personelle Situation beim SCE etwas entspannt hat und auch Sebastian Fischer nach überstandener Krankheit wieder zur Verfügung steht, hat Trainer Thorsten Baierlein mehrere Möglichkeiten, um taktisch zu variieren. Fehlen wird Philipp Peter aufgrund seiner Schienbeinverletzung.